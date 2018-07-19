В Андижане поезд переехал подростка, сидевшего на рельсах в наушниках

CA-NEWS (UZ) - В среду, 18 июля, в Избосканском районе Андижанской области на рельсах было обнаружено тело подростка, изуродованное проезжавшим составом . Об этом сообщает издание «Дарьё».

Поезд переехал ребёнка, сидевшего на железной дороге. Свидетели говорят, что у подростка были наушники. на фото видно, что части тела ребёнка остались на дороге.

Официально об инциденте еще официально не сообщили.