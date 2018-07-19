В Афганистане ждут извинений за ввод советских войск, - посол ИРА в России

CA-NEWS (CA) - Признание со стороны СССР афганского правительства в 1978 году и дальнейшее советское вооружение было ошибкой, и афганский народ до сих пор ждёт извинений, заявил посол Афганистана Абдул Каюм Кучай на встрече в Госдуме с фракцией ЛДПР.

Случившееся в 1978–1979 годах Каюм Кучай посол назвал ошибкой. «В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание - власти», - цитирует его слова РИА Новости.

СССР, по мнению дипломата, признав тогда правительство, во главе которого сначала находился Нур Мохаммад Тараки (премьер-министр Афганистана​ с мая 1978 года по март 1979 года), а затем - Хафизулла Амин (глава афганского кабинета​ с марта 1979 года по декабрь того же года), «сделал свою первую ошибку». «Это правительство не было самостоятельным, а (являлось) марионеточным», - заметил посол.

Второй ошибкой Советского Союза он назвал ввод советских войск в 1979 году. «В результате (этого) погибли более 2 млн афганцев и большое количество советских солдат», - напомнил Кучай, заметив, что также из-за этого вторжения вся инфраструктура страны была разрушена. «А народ Афганистана начал то, что мы называем большим джихадом», - указал представитель дипмиссии.

В Афганистане в 1973 году была свергнута монархия и установлен республиканский строй. После этого там случилась гражданская война. В 1978 году к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия, генеральным секретарем которой был Нур Мохаммад Тараки (с сентября 1979 года по декабрь того же года эту должность занимал Хафизулла Амин, одновременно с этим он являлся председателем Революционного совета страны). СССР в конфликте поддерживал правительство Афганистана, однако ломка новым руководством традиций народа и устоев ислама усилили сопротивление против него. Страны НАТО, мусульманские государства и Китай начали оказывать помощь в войне силам оппозиции.

В 1979 году в Афганистане возникла угроза свержения правящего режима. В декабре того же года СССР удовлетворил просьбы местного правительства и направил в страну свои войска. Основной целью этих действий руководство Советского Союза тогда называло необходимость создать «санитарный кордон» у границ СССР, чтобы военные действия не перенеслись из Афганистана на территорию советских среднеазиатских республик. Окончательный вывод советских войск из Афганистана состоялся в 1989 году в соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании.

Во время боевых действий погибли более 13 тыс. служащих советской армии и 572 человека из органов государственной безопасности. Из Афганистана также не вернулись 28 сотрудников Министерства внутренних дел СССР и 190 советских военных советников.