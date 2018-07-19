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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Казахстана и генсек ТюркПА обсудили празднование 10-летия организации

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречи с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбеком Мамаюсуповым и президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

По словам главы МИД, необходимо налаживать сотрудничество ТюркПА с международными организациями, такими как ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

А.Мамаюсупов проинформировал о текущей деятельности ТюркПА и планах по празднованию 10-летнего юбилея организации. В частности, глава ТюркПА рассказал о ходе подготовки к юбилейному пленарному заседанию ассамблеи, которое пройдет осенью в Турции.

«Секретариат организации ведет активную работу по гармонизации законодательств стран-членов ТюркПА, что должно способствовать дальнейшей тюркской интеграции. Казахстан является инициатором продвижения идей сближения наших народов и в данном контексте Астана по праву считается гордостью тюркского мира», - отметил генсек организации.

В ходе встречи с президентом Международной тюркской академии обсуждены вопросы дальнейшего расширения исследований в области тюркологии и общетюркской истории. Подчеркнута необходимость скорейшего завершения институционализации академии.

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