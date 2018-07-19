Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы

CA-NEWS (CA) - Журнал Forbes опубликовал рейтинг топ-50 самых дорогих спортивных клубов. Первое место занял американский футбольный клуб «Даллас Ковбойз». Cтоимость клуба составила $4,8 млрд, что на 14% больше, чем он стоил в прошлом году.

В отчете Forbes отмечается, что выручка ($840 млн) и доналоговая прибыль ($350 млн) Dallas Cowboys выше, чем у любой другой спортивной команды.

Вторую строчку в рейтинге занимает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Его стоимость за год увеличилась на $430 млн и составила $4,12 млрд. На третьем месте оказался мадридский «Реал», стоимость которого оценивается в $4,09 млрд.

Столь быстрый рост помог этим футбольным клубам и «Барселоне», которая подорожала на $424 млн, или 12%, до $4,064 млрд, потеснить самую дорогую бейсбольную команду мира New York Yankees. По сравнению с прошлым годом та подорожала на $300 млн, однако откатилась со второго сразу на пятое место в рейтинге.

Самым дорогим баскетбольным клубом в мире, по оценке Forbes, является New York Knickerbockers, стоимость которого на $300 млн превышает стоимость Los Angeles Lakers — $3,6 млрд против $3,3 млрд. С этими результатами клубы заняли 7-е и 8-е место в рейтинге соответственно.

Всего же в мире, по данным Forbes, сейчас насчитывается 106 спортивных клубов стоимостью более $1 млрд каждый, что на 19 больше, чем в прошлом году.