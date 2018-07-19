В Узбекистане начальник милиции сломал фермеру нос

CA-NEWS (UZ) - Глава фермерского хозяйства в Янгиабадском районе Джизакской области Узбекистана Сардор Курбанбаев, являющийся одновременно сборщиком налога с торговцев на местном дехканском рынке, обвинил начальника раймилиции Ильхома Сулаймонова в том, что 7 июля тот сломал ему нос из-за поломки комбайна. Об этом сообщает centralasain.org.



– 7 июля я по поручению администрации был прикреплен к комбайну, который убирает урожай зерна в поле фермерского хозяйства «Пасткичакир булоги». На месте выяснилось, что комбайн не работает. Водитель комбайна пошел за новыми запчастями, но они не подошли. Прибывший на место начальник милиции приказал нам за час починить сломанный комбайн. Спустя два часа начальник милиции вернулся вместе с прокурором и главой Янгиабадского района, – рассказывает Сардор Курбанбаев.

– Сначала глава района начал допрашивать нас, потом стал оскорблять. За ним подошел начальник милиции Ильхом Сулаймонов и несколько раз пнул ногой работника фермерского хозяйства по имени Музаффар. Потом он подошел к сотруднику райотдела сельского хозяйства Уткиру Омонову и дал ему пощечину, сказав: «Ты, тварь, почему не смотришь за ними», и несколько раз пнул его ногой. Затем Сулаймонов подошел ко мне и начал оскорблять. Он неожиданно нанес удар по носу. Из-за сильной боли я упал. После этого начальник милиции несколько раз пнул меня ногой. Он остановился, когда увидел, что из носа началось обильное кровотечение и ушел в сторону комбайна. Во время нанесения нам побоев от начальника милиции разило водкой, – рассказывает Сардор Курбанбаев.

Как рассказал один из очевидцев произошедшего, глава и прокурор Янгиабадского района спокойно наблюдали за тем, как начальник милиции избивает людей. "Начальник милиции Ильхом Сулаймонов, будучи в нетрезвом состоянии, оскорбил и избил людей. Он сломал нос Сардору. Он оставил лежащего в луже крови парня посередине поля, а сам вместе с чиновником уехал на машине. А если бы Сардор потерял много крови и скончался бы в поле? У милиции совсем не осталось человечности", – говорит собеседник.

Сардор Курбанбаев говорит, что в больнице сделали рентген и подтвердили перелом костей носа. Затем прооперировали нос. После побоев со стороны начальника милиции Янгиабадского района фермер обратился с жалобой в Джизакскую областную прокуратуру, Службу госбезопасности и Министерство внутренних дел Узбекистана. 17 июля он был вызван в областную прокуратуру для дачи показаний. В тот же день фермер предоставил прокурорам результаты судебно-медицинской экспертизы.

Связаться с самим начальником милиции не удалось, однако глава Янгиабадского района Икрам Матиев ответил, что в районе вообще нет фермера по имени Сардор Курбанбаев и такого случая вообще не было. Однако Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что взяла под свой контроль данное дело.​