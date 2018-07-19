Жизнь в Центральной Азии: Какие места следует посетить в Монголии туристам, а от каких лучше воздержаться

CA-NEWS (MNG) - Монголия открытая страна и дорожная поездка является самым лучшим способом изучить ее. Страна, которая граничит с Россией и Китаем является пустынной, где 30% населения — кочевой народ, история которых берет истоки от Чингисхана, передает The Times of India. (перевод - CA-News).

Здесь широко практикуется соколиная охота. Тренировать хищных птиц — здесь обычное дело, а для туристов в таких местностях имеются палатки. Они не имеют окон и замысловато оформлены, но тем не менее там есть неписанные традиции которые нужно соблюдать. К примеру, в палатке нужно ходить только по часовой стрелке и ложится спать, направив ноги к дверям.

Одним из известных мест в стране является пустыня Гоби, описанная как самый большой в мире резервуар-хранилище останков динозавров. Тем самым он привлекает «преступников» в поисках редких и ценных доисторических находок.

Монголия это не страна, где стоит проводить свою экскурсию в отелях, здесь лучше проводить время на открытом воздухе или же смотреть различные фестивали как «Наадам».

Это мероприятие может не соответствовать генеральной репетиции Олимпийских игр в Токио-2020, но летний фестиваль «Наадам» является одним из самых больших и значимых событий в стране. Этот национальный праздник отмечается издревле, когда еще военачальники поощряли соревнования в спорте, чтобы усилить навыки воинов.

В целом празднование «Наадам» состоит из соревнований по стрельбе из лука, борьбе, скачках и национальной игре в кости. Также зрители могут увидеть и традиционную одежду монголов, отведать национальные блюда и взять на память несколько сувениров.

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В Монголии осадки выпадают в основном в летний туристический сезон, а оставшиеся 260 безоблачных дней, как правило, проходят в зимние месяцы, когда температура может упасть до минус 30 градусов Цельсия. В последние годы рекордные низкие температуры привели к тому, что большое количество скота умирало от голода, в результате чего многие кочевые семьи перемещались в центр. Половина всех монголов теперь живет в Улан-Баторе, самой холодной столице мира.

Как отмечает китайское издание South China Morning Post, нерегулируемые лагеря и хижины на городских окраинах являются домом для сотен тысяч обедневших мигрантов. Некоторые могут позволить купить себе уголь, чтобы прогреться, другие же сжигают старые шины и мусор из-за чего уровень загрязнения воздуха превышает в пять раз состояние воздуха в Пекине.

Алкоголь - это еще один способ, с помощью которого люди стараются согреться. Насладиться бокалом во время Наадама - это одно, но когда-то алкоголь привел страну к социальным потрясениям и повсеместной безработице, которые в сочетании с обилием дешевого алкоголя создали эпидемию алкоголизма.

Монголы также очень суеверные люди. Если вам посчастливилось увидеть падающую звезду в небе, никому не говорите об этом - их считают предзнаменованием смерти. Также запрещается свистеть возле жилых домов, так как хозяева считают, что это приведет к стихийным бедствиям.