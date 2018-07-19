В Турции спустя два года после попытки госпереворота сняли режим чрезвычайного положения

CA-NEWS (CA) - Режим чрезвычайного положения, введенный в Турции после попытки государственного переворота летом 2016 года, прекратил свое действие, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Действие режима ЧП было прекращено c 18 июля. Как уточняет агентство, согласно конституции Турции, чрезвычайное положение автоматически снимается, если до истечения его срока правительство не обратится в парламент с просьбой о продлении.

В парламент на обсуждение уже передан проект мер на период после снятия режима ЧП. Проект, в частности, предусматривает местным властям полномочия по ограничению допуска отдельных граждан в ряд мест турецких провинций, если возникнет подозрение, что эти граждане могут «нарушить общественный порядок». Кроме того, расширен список обоснований для запрета демонстраций.

Турция ввела режим ЧП летом 2016 года, после неудачной попытки государственного переворота в стране, во время которого, по данным Anadolu, погибли 250 человек. Изначально его ввели на три месяца, но впоследствии семь раз продлевали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал перед выборами в июне, что режим ЧП будет снят в случае его победы. На выборах он получил 52,59% голосов. По данным издания Daily Sabah, после победы он обсудил снятие режима ЧП с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели. 13 июля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что действие режима ЧП закончится в среду, 18 июля.