Для завершения строительства тоннеля «Истиклол» нужно еще $8 млн, - Минтранс Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Еще свыше $8 млн. необходимо для завершения строительства официально открытого 12 лет назад тоннеля «Истиклол», связывающего центральную часть Таджикистана с севером республики. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзоев на пресс-конференции 18 июля, передает «Азия-Плюс»

Этот ответ прозвучал в ответ на вопрос о том, когда же, наконец, будет завершено строительство тоннеля, в котором до сих пор отсутствует освещение и вентиляция.

Министр транспорта страны отметил, что сам лично утром 17 июля проезжал по этому тоннелю и освещение в нем есть.

Первый заместитель главы Минтранса, в свою очередь, отметил, что «действительно в настоящее время необходимо завершить работы по наладке вентиляции, противопожарных установок».

«Проект для проведения необходимых работ готов, но для этого необходимо еще $8 млн. 200 тыс. Этот вопрос необходимо согласовать с иранской стороной. Сейчас идет обсуждение вопроса с Министерством энергетики Ирана. Но временное освещение там есть», - заявил Сухроб Мирзоев.

Напомним, в 2003 году Иран и Таджикистан подписали соглашение о строительстве тоннеля «Истиклол», размер финансирования составил $39 млн. Из этих средств $10 млн. - грант правительства Ирана, $7,8 млн. - доля таджикского правительства и $21,2 млн. – кредит иранской стороны.

Хотя церемония сдачи данного объекта в эксплуатацию прошла еще 12 лет назад - в 2006 году, он до сих пор достраивается.