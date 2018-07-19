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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав Казахстана выявил завышенное содержание консерванта и антибиотика в российской колбасе

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане провели экспертизу более 1 тыс. проб колбасной продукции на соответствие техническим регламентам.

Как сообщает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, 285 проб провалили экспертизу: в продукции было выявлено высокое содержание консерванта и фиксатора цвета нитрита натрия и антибиотика левомицетина.

Согласно требованиям техрегламентов, уровень предельно-допустимой концентрации нитрита натрия в колбасе должен составлять 50 мг/кг, левомицетина - 0,01 мг/кг. Однако в колбасе «Докторская» российского производства ЗАО «Стародворские колбасы» показатель содержания нитрита натрия составил 66,6 мг/кг, в вареной колбасе «ПОПУЛЯРНАЯ» АО «Омский бекон» - 60,6 мг/кг, в вареной колбасе «Бутербродная» категории В АО «Омский бекон» -109,8 мг/кг, колбасе полукопченной из мяса птицы «Походная» второго сорта той же фирмы - 72 мг/кг.

Ведомство отмечает, что при употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков, в частности левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека. Поскольку нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате образовывается вещество под названием метгемоглобин, которое приводит к кислородному голоданию (гипоксии).

Вместе с тем длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.

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