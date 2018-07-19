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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии в 1-м полугодии зарегистрировано более 20 тыс. преступлений

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в первом полугодии 2018 года зарегистрировано 20 тыс.42 преступления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 54.5%, передает Montsame.

В структуре преступности, увеличившихся за этот период значительной место занимают грабежи, изнасилование и посягательство на чужое имущество путём его присвоения или растраты. В частности, число преступлений, совершенных путём грабежей составляет 3724 (+90,5%), мошенничества – 1586 (+2,5%), разбоев - 737 (в 4 раза), присвоения чужого имущества – 192 (в 2,5раза), а количество преступлений, совершенных против здоровья - 1,096 (+28.5), против права на жизнь -139 (+49,6% ), число случаев изнасилования составляет 135 (+93,8%).

В результате преступлений, совершенных за этот период погибло 475 человек и 4604 человека получили травмы разной степени. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года число лиц, получивших травму сократилось на 13,2%, а число погибших, наоборот, увеличилось на 6,3%.

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