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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Израиля объявил страну еврейским национальным государством

CA-NEWS (CA) - Кнессет, парламент Израиля, принял закон, согласно которому Израиль отныне является еврейским государством, сообщает Би-би-си. В законе также говорится, что Иерусалим - единая и неделимая столица Израиля.

В рамках закона, среди прочего, понижается статус арабского языка, до сих пор бывшего одним из официальных языков страны. Арабские депутаты кнессета осудили этот закон, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его принятие поворотным моментом.

Согласно новому закону, поддерживаемому правительством страны, Израиль - историческая родина еврейского народа, обладающего исключительным правом на национальное самоопределение на этой территории.

Дебаты в кнессете были бурными и продолжались более восьми часов. За законопроект проголосовали 62 депутата, против — 55. Принятый рано утром закон «О еврейском характере государства» стал 14-м Основным законом Израиля. В стране нет Конституции. Законодательство страны строится на Декларации независимости 1948 года и Основных законах, принятых в разное время.

Однако некоторые статьи законопроекта были удалены из его окончательной версии из-за критики со стороны президента и генерального прокурора Израиля. Так, одной из статей предполагалось узаконить создание чисто еврейских районов или городков.

Арабы составляют около 20% девятимиллионного населения Израиля. Согласно существующему законодательству арабы пользуются всеми правами граждан Израиля, но при этом они часто жалуются на дискриминацию и на то, что государство тратит меньше на социальные нужды их общин в таких сферах, как образование, здравоохранение и предоставление жилья.

Арабский депутат кнессета Ахмед Тиби назвал принятие закона о еврейском государстве кончиной демократии в стране. Неправительственная организация «Адала», защищающая права арабского населения, назвала новый закон попыткой достичь этнического превосходства при помощи расистской политики.

На прошлой неделе Биньямин Нетаньяху выступил в поддержку закона. «Мы будем и дальше обеспечивать гражданские права в израильской демократии, но у большинства тоже есть права, и большинство принимает решения», - сказал премьер-министр.

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