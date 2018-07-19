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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Счетная палата Таджикистана выявила ущерб государству в размере более $29 млн в госструктурах и бюджетных организациях

CA-NEWS (TJ) - Счетная палата Республики Таджикистан в первом полугодии 2018 года в госструктурах и бюджетных организациях выявила финансовый ущерб в размере 272,3 млн. сомони (более $29 млн).

Как передает «Азия-Плюс» об этом 19 июля на пресс-конференции заявил председатель палаты Карахон Чиллазода. Он подчеркнул, что «в результате предпринятых мер финансовый ущерб в размере 116,1 млн. сомони (около $13 млн) восстановлен».

В первой половине 2018 году счетная палата Таджикистана провела 136 проверок в министерствах и ведомствах, бюджетных учреждениях и организациях страны.

По данным счетной палаты, самый большой финансовый ущерб государству нанесен в результате незаконного расходования госсредств – 195,5 млн. сомони (около $21 млн). Этот пункт с большим отрывом опережает другие нарушения.

Второе место по нанесенному государству финансовому ущербу занимает недостача и необоснованное списание денежных средств – 37,7 млн. сомони ($4млн). Далее идет растрата денежных средств, в этом году она выявлена в размере 23,2 млн. сомони ($2 млн).

Как отметил глава счетной палаты, в этом году уменьшилось количество проверок, соответственно уменьшились и случаи выявления финансовых правонарушений, касающихся занижения и сокрытия налоговых платежей, завышения объемов ремонтно-строительных работ.

Кроме того, в 188 бюджетных организациях были проведены аудиторские проверки, в ходе которых был выявлен финансовый ущерб в размере 8,2 млн. сомони ($860 тыс.).

Чиллазода отметил, что большинство материалов отправлено в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

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