Житель Туркменистана пожаловался на проверку мобильного в аэропорту Ашхабада

CA-NEWS (TM) - В редакцию туркменской службы радио «Азатлык» продолжают поступать сообщения от жителей Туркменистана, о случаях задержания и допроса трудовых мигрантов, возвращающихся на родину из-за рубежа. По словам собеседника, обратившегося с просьбой рассказать его историю в эфире, сотрудники службы безопасности в аэропорту Ашхабада после проверки телефона обвинили его в «терроризме», в связи с обнаруженными фотографиями, на которых он совершал намаз.

Собеседник, беседовавший на условиях анонимности, просил также, в целях собственной безопасности, изменить его голос. В своём голосовом сообщении он рассказал о своем задержании и допросе в международном аэропорту Ашхабада

«10 июля я поехал в Туркменистан. В аэропорту проверили мой телефон. Сотрудники КНБ (МНБ-ред.) спросили меня: "Откуда приехал?». Я ответил, что я был в Турции на заработках, что у моей семьи ситуация тяжёлая. Потом они сказали: «Ты, брат, намаз читаешь?». Я ответил, что читаю, хожу на пятничные молитвы и так далее. Они тогда потребовали: «А ну-ка дай свой телефон» и отобрали телефон и начали проверять», - сообщил рассказчик.

По его словам, в телефоне были фотографии мечети, чёток, его самого, читающего молитву. На этом основании его обвинили в терроризме: «В телефоне есть мои фотографии на пятничной молитве или например, фото мечети, чёток, меня самого, как я читаю намаз. Они начали спрашивать, запугивать: «Ты брат, что террорист? Чем ты занимался? Наверное привозишь оружие из-за границы? В какой организации состоишь? Скажи название своей организации, иначе мы тебя здесь начнём пытать?».

В голосовом сообщении, обратившегося в редакцию, туркменистанца, он попытался объяснить сотрудникам службы безопасности, что не имеет никакого отношения к каким-либо организациям или подрывным группам и то, что он читает намаз не означает, что вмешивался в какие-либо злонамеренные действия, в также он не привозил в страну и не увозил никакого оружия.

«Вот, вы ничего не делаете в отношении тех, кто пьёт водку. А почему же вы пристаёте к таким, как я, кто читает намаз, сказал я им. Но никто не захотел меня слушать. Только говорили мол, ты много не жалуйся, а отвечай на вопросы», - рассказал собеседник, отметив, что заявил допрашивавшим его людям, что если они хотят посадить его за чтение намаза, он согласен.

«Таким образом, меня после этого два дня продержали в аэропорту. Лучше бы меня посадили в тюрьму, чем так клеветать на меня. Домашние мне звонили, спрашивали, что случилось, почему меня так долго нет, волновались», - говорит рассказчик.

По словам туркменистанца, обратившегося в редакцию, с просьбой предоставить возможность рассказать свою историю, он хотел донести до других соотечественников, находящихся на заработках за пределами страны, какие ситуации могут их ожидать по возвращению в Туркменистан.