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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе проходит курс повышения квалификации банковских экспертов Юго-Восточной Азии

CA-NEWS (MNG) - С 16 по 20 июля 2018 года в Улан-Баторе центральный банк Монголии и центр центральных банков Юго-Восточной (SEACEN) совместно организовывают курс повышения квалификации для банковских экспертов, передает Montsame.

Курс проходит под руководством специалистов центр центральных банков Юго-Всточной (SEACEN) и руководящих работников Гонконгской компании «Ernst & Young» и центрального банка Малайзии. В ходе четырехдневного курса, участвующие в нём старшие эксперты центральных банков восьми азиатских стран, изучают теорию и практику оценки этических рисков и опыт работы центральных банков.

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