Таджикского мигранта обвиняют в оскорблении президента страны и призывах к свержению государственного строя

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Муминабадского района, которого обвиняют в оскорблении президента страны и призывах к свержению государственного строя через сети интернет.

Умар Муродов, житель Муминабадского района на юге Таджикистана, находясь в трудовой миграции в России, на своей страничке в «Одноклассниках» публиковал видео с призывами к насильственному свержению государственного строя в Таджикистане, а в комментариях оскорблял главу государства, сообщили Радио Озоди в правоохранительных органах 18 июля.

Мигрант был задержан 12 июня после того, как прибыл на родину рейсом Москва-Куляб.

По словам родных, Умар Муродов в марте этого года был задержан в Москве по просьбе властей Таджикистана, но был отпущен из-за недостатка доказательств.

Ранее в мае Умар Муродов сообщил, что скоро вернется на родину, так как не считает себя виновным. Местные власти мне обещали, что не будут арестовывать, говорил мигрант.

В правоохранительных органах Кулябской зоны заявили, что Умара Муродова попросили вернуться на родину, чтобы доказать свою невиновность в суде. Расследование завершено, дело в ближайшее время будет направлено в суд, сообщил источник.

Мурод Давлатов, отец Умара, считает, что его сын вряд ли добровольно вернулся бы из России, зная, что совершил какое-либо преступление. По словам отца, Умар в школе учился всего до 9 класса, он далек от политики и, скорее всего, даже не понимал смысл своих «сочинений». «Ради Аллаха, что это творится, тюрьмы переполнены молодыми людьми… Ну, совершил он ошибку, кто-то, наверное, обманул его. Он жил в трудных условиях в России, недоедал… Возможно из-за этого он писал комментарии… Неужели за это нужно арестовывать?», недоумевает Мурод Давлатов.

Напомним, парламентом Таджикистана осенью 2016 года было добавлено в Уголовный кодекс РТ статья 137 прим. 1, предусматривающая уголовную ответственность за публичное оскорбление или клевету в адрес Основателя мира и национального единства, Лидера нации. Данная статья также предусматривает ответственность за те же действия, совершенные с использованием печати, других СМИ или сети интернет. За эти действия человек может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.