В Узбекистане к перевоспитанию осужденных привлекут других заключенных

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана одобрило «Дорожную карту» по совершенствованию системы реабилитации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы на 2018–2022 годы. Об этом сообщает "Норма".

Документом создается единая комплексная система воспитательных работ. Они будут проводиться в 3 этапа, которые охватят не только период пребывания лица в учреждении по исполнению наказания, но и первый год после освобождения.

На первом этапе при поступлении в учреждение по исполнению наказания осужденный будет предварительно изучаться с определением психологического портрета и предрасположенности к исправлению.

На втором этапе с каждым осужденным по индивидуальной программе будут проводиться мероприятия по изменению сознания, побуждению в них чувства раскаяния в совершенном преступлении.

При этом осужденные будут разделяться на 3 категории: сложно воспитываемые, вставшие на путь исправления и полностью исправившиеся.

На третьем этапе будет проводиться организация профобучения осужденных востребованным профессиям и специальностям, выдача соответствующего документа об окончании обучения и последующее трудоустройство. При этом качество ресоциализации осужденных будет осуществляться в течение 1 года после их освобождения.

Уже освободившимся нуждающимся выделят временное жилье, помогут с пропиской и окажут медицинскую диагностическую и лечебную помощь.