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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ожидается спад цен на уголь и железную руду, - национальный банк Монголии

CA-NEWS (MNG) - Банк Монголии (BoM) опубликовал свой отчет по инфляции по состоянию на июнь 2018. В разделе по внешнеэкономическим и товарным ценам отчета было указано, что цены на сырьевые товары были установлены на более высоком уровне из-за стабильной глобальной экономической экспансии, отмечает GoGo Mongolia.

Тем не менее, производство возобновляемой энергии в Китае будет расти в долгосрочной перспективе, так что цены на уголь и железную руду на мировом рынке упадут в результате факторов предложения. Прогнозируется, что темпы экономического роста в Китае будут постепенно замедляться, что приведет к снижению внешнего спроса.

Протекционистская торговая политика, геополитика и санкции могут также представлять опасность для международной торговли.

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