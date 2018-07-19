Капитализация компании Amazon впервые превысила $900 млрд

CA-NEWS (CA) - Рыночная стоимость американской компании Amazon достигла $902 млрд и почти догнала самую дорогую компанию мира — Apple, капитализация которой $935 млрд., сообщает Reuters.

Акции компании в 2018 году подорожали больше чем на 57%. Сейчас на бирже NASDAQ за одну ценную бумагу Amazon дают почти $1859. Увеличению стоимости способствовали успешные показатели распродажи под названием Prime Day sale, которую проводит компания: во время акции в интернет-магазине Amazon купили товаров на $100 млн.

В этом году стоимость Amazon уже выросла на 57%. Акция, купленная 21 год назад во время IPO за $18, сейчас стоит более $22,2 тыс. без учета «сплитов» (компания трижды за это время дробила акции, чтобы избежать чрезмерного роста стоимости одной бумаги и сохранить ее доступной для рядовых инвесторов), подсчитал Reuters. Amazon стала первой компанией, которая выбила нефтяных гигантов с позиций лидеров по капитализации: в 2011 она стала крупнейший по этому показателю в США, опередив Exxon Mobile.

Из 48 аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, 46 рекомендуют покупать акции Amazon. Их средний прогноз по росту акций в долгосрочной перспективе составляет 27%.

Amazon — американская компания, которая продает товары и услуги через интернет. Ее основал в 1994 году бизнесмен Джефф Безос, как онлайн-магазин по продаже книг. Сейчас на сайте Amazon.com можно купить 34 категории товаров, в том числе, электронные книги, бытовую технику, игрушки, еду и спортивные товары.

Чистая прибыль Amazon в 2017 году превысила $3 млрд, а число сотрудников по всему миру — больше 500 тысяч человек.

Ранее, Bloomberg сообщил, что личное состояние Безоса достигло $150 млрд и он стал самым богатым человеком в современной истории. Ему принадлежит 17% акций Amazon, издательский дом The Washington Post и аэрокосмическая компания Blue Origin.