Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за принципа коллективной обороны НАТО

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп предположил в интервью Fox News, что Третья мировая война начнется из-за Черногории.

В ходе беседы президента США и ведущего речь зашла об отношении Трампа к НАТО. Американский президент вновь подтвердил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако уверен, что остальные члены НАТО должны «платить за него», увеличивая долю оборонных расходов вслед за США.

Вслед за этим ведущий обратился к Трампу с вопросом о целесообразности пятой статьи Североатлантического договора. «Членство в НАТО накладывает обязательство вступит в войну, если любая другая страна будет атакована. Возьмем к примеру Черногорию (Черногория стала членом альянса в 2017 году). Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?», - задал вопрос ведущий.

Трамп ответил, что тоже задает себе этот вопрос. «Черногорцы - сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, - поздравляю! - начинается Третья мировая война!», - заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что в этих условиях считает несправедливой ситуацию, в которой прочие страны НАТО не несут справедливой доли расходов на оборону. «Мы защищаем их, а они даже не платят за это», - отметил президент США.

Комментируя высказывания американского лидера, премьер-министр Черногории Душко Маркович отметил, что они касались «финансирования НАТО, а не существования НАТО в целом». «Он ответил на вопрос, сказав, что черногорский народ смелый и что он не хочет, чтобы граждане США участвовали в боевых действиях и погибали за другие государства-члены НАТО», - сказал Маркович.