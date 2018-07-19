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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Потопление американского десантного корабля Racine во время учений попало на видео

CA-NEWS (CA) - Во время международных учений RIMPAC, которые прошли недалеко от Гавайских островов 12 июля, вооруженные силы США и их союзников потопили списанный десантный корабль USS Racine. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале Gung Ho Vids.

Согласно ходу учений, USS Racine, приведенный к месту расстрела на буксире, был обнаружен разведывательным самолетом вооруженных сил Японии. После этого по кораблю открыли огонь японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы, которые выпустили по цели около 15 ракет. После такого залпа на борту корабля появилась большая пробоина, а в трюме начался пожар. Затем по кораблю ударила АПЛ класса Los Angeles ВМС США торпедой Mk 48, в результате чего, корабль переломился пополам в носовой части и через час отправился на дно Тихого океана.

О потоплении корабля-мишени в ходе учений также сообщается в Facebook RIMPAC.

Учения RIMPAC проводятся с 1971 года. В этом году они проходит с 27 июня по 2 августа. В них участвуют 25 стран, 46 кораблей, около 200 самолетов, пять подводных лодок и 25 тыс. человек.

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