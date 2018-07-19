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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп: Путин несет личную ответственность за вмешательство в выборы в США

CA-NEWS (CA) - Американский лидер Дональд Трамп сказал в среду, что президент РФ Владимир Путин, по его мнению, несет личную ответственность за вмешательство Москвы в президентские выборы-2016 в США.

«Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Поэтому, безусловно, приходится возлагать на него ответственность как на лидера страны, да», - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News.

Американский лидер также сказал, что принимает мнение директора национальной разведки Дэна Коутса о том, что Россия продолжает представлять угрозу для выборов в США.

«Он эксперт, это то, чем он занимается, он очень хорошо справляется. Я очень верю в Дэна Коутса, и если он так говорит, я это приму. Но вот что я вам скажу: лучше бы это оказалось не так, лучше бы это оказалось не так», - сказал Трамп.

Как сообщает Reuters, Трамп во вторник попытался успокоить политическую бурю, возникшую из-за его неспособности возложить на российского лидера Владимира Путина вину за вмешательство в ход выборов в США в 2016 году, заявив, что он оговорился на пресс-конференции в Хельсинки.

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