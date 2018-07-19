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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За день в Ташкенте произошло два крупных пожара

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 19 июля, в Ташкенте произошёл пожар в магазине на 1-м этаже 9-этажного дома, находящегося в Мирабадском районе столицы.

Пожар был оперативно ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

В результате пожара сгорел товар магазина. Среди людей жертв и пострадавших нет. Сотрудники УПБ ГУВД г. Ташкента спасли 6 жителей квартир, расположенных над магазином.

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Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Этим же утром, произошло ещё одно возгорании в здании бизнес-центра «Сигма», расположенного также в Мирабадском районе.

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В результате пожара пострадали обшивка здания и помещение оздоровительного центра, расположенное на 4-м этаже 9-этажного здания. Среди людей жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – оставление без присмотра электронагревательного оборудования в СПА-салоне оздоровительного центра.

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