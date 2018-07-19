В Алматы напали на бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Он потерял 3 литра крови

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен был ранен ножом в центре Алматы.

По данным Департамента внутренних дел города, 19 июля примерно в 15:00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой спортсмен застал двух неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки Д.Тен получил ножевое ранение.

По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

В свою очередь в управлении здравоохранения города сообщили, что состояние фигуриста крайне тяжелое, он потерял 3 литра крови.

«Пациент был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов», - говорится в сообщении ведомства.

Предварительный диагноз при поступлении - ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение.