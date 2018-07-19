Казахстанский фигурист Денис Тен, получивший ножевое ранение, скончался

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский фигурист Денис Тен умер.

По словам заместителя главного врача Центральной городской клинической больницы Ержана Куттыгожина, спортсмен был доставлен в больницу в 15:23 в состоянии клинической смерти. В течение более двух часов проводилась сердечно-легочная реанимация. Однако его не удалось: смерть наступила вследствие локализации ранения в зоне крупных сосудов.

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Д.Тен родился 13 июня 1993 года в Алма-Ате. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, чемпион Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

По состоянию на февраль 2017 года занимал 9 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.