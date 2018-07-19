РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстанский фигурист Денис Тен, получивший ножевое ранение, скончался
Предыстория: В Алматы напали на бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Он потерял 3 литра крови

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский фигурист Денис Тен умер.

По словам заместителя главного врача Центральной городской клинической больницы Ержана Куттыгожина, спортсмен был доставлен в больницу в 15:23 в состоянии клинической смерти. В течение более двух часов проводилась сердечно-легочная реанимация. Однако его не удалось: смерть наступила вследствие локализации ранения в зоне крупных сосудов.

Полиция Алматы возбудила уголовное дело по статье «убийство» Уголовного кодекса Казахстана.

Д.Тен родился 13 июня 1993 года в Алма-Ате. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, чемпион Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

По состоянию на февраль 2017 года занимал 9 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

print
  • Казахстан намерен разрешить арабским шейхам охотиться с соколами на дроф-красоток
  • В Улан-Баторе открылась выставка лучших фоторабот международного конкурса «Русская цивилизация»
  • Монгольские борцы завоевали золотую и бронзовую медали гран-при в Испании
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×