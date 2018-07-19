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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший тренер Д.Тена Татьяна Тарасова о смерти ученика: Это трагедия

CA-NEWS (KZ) - Бывший тренер казахстанского фигуриста Дениса Тена, скончавшегося в Алматы от ножевого ранения, Татьяна Тарасова назвала случившееся трагедией.

«Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему. Он выдающийся… Какая трагедия», - цитирует ее слова РИА Новости.

В свою очередь ТАСС она сказала: «Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов».

Сегодня, 19 июля, примерно в 15:00 на спортсмена напали и нанесли ножевое ранение двое неизвестных, когда он застал их за попыткой кражи зеркал с автомобиля. Д.Тен был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

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