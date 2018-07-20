Родственники президента Туркменистана сняли всех пассажиров с рейса, чтобы самим вылететь этим бортом, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Близкий родственник президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова вместе с членами своей семьи, сняв с рейса пассажиров целого самолета, вылетел сам. Об этом туркменской службе радио «Азатлык» сообщили независимые друг от друга два источника.

По их данным, это произошло примерно месяц назад в воздушном направлении Туркменабат-Ашхабад. В результате около 160 пассажиров, имея на руках билеты, не попали на свой рейс. Родственники президента возвращались в Ашхабад из поездки в Койтендаг.

Источник издания приводит рассказ представителя аэропорта в Туркменабате: «Это произошло около месяца назад. Близкий родственник президента со всей семьей на четыре дня приехал на отдых в Койтендаг. Когда они собирались обратно, из-за того что специальный борт не прибыл вовремя, пассажирам обычного рейса не дали вылететь, вместо них отправили всю семью президентского родственника. Пассажирам ничего не объяснили».

Койтендаг, расположенный в Лебапской области, является популярным местом отдыха. По словам источника, близкие родственники президента остановились в государственной гостинице. В Койтендаг направились на гражданском вертолете. Вплоть до их отъезда жители района столкнулись с ограничением передвижения, был усилен полицейский надзор.

Другой источник рассказал следующее: «Три недели назад более 160 пассажиров самолета, направлявшегося из Лебапа в Ашхабад, были сняты с рейса. Это рейс был отменен родственниками президента, которые вылетели сами. Даже, если бы пассажиров не сняли с рейса, в самолете было достаточно места и для членов семей. Несмотря на это, заставили оставить всех пассажиров».

По его словам, оставшиеся пассажиры выразили недовольство и коллективно пожаловались руководству аэропорта. «Руководство аэропорта звонит в центр [в головной офис «Туркменских авиалиний»], но и в центре не могут дать ответ, удовлетворяющий граждан. Рекомендуют подождать до завтра».

После этого в аэропорту началось недовольство. Сотрудники службы безопасности аэропорта, опасаясь усиления конфликта, снова обращаются в центральный офис и просят направить дополнительный транспорт, но их просьба не дает результата. «Таким образом, снятые с рейса пассажиры вылетели из Лебапа в Ашхабад только на следующий день, а те, кому нужно было срочно, отправились на такси», - сообщает источник.

Административный центр Лебапской области город Туркменабат находится на расстоянии 600 километров от Ашхабада.

В Койтендаге находится природный заповедник, скалы, горные пещеры, горячие источники, а также самая высокая горная вершина Айрыбаба (3200 метров). Здесь были обнаружены окаменевшие отпечатки следов динозавров.