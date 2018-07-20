Посол Пакистана завершает свою дипломатическую миссию в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана 19 июня состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Мурадом Ашрафом Джанджуа, завершающим свою дипломатическую работу в старне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Туркменская сторона поздравила посла с успешным завершением миссии, также стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений и обсудили вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном. Отмечая динамичное развитие политико-дипломатического взаимодействия, была подчеркнута необходимость расширения отношений в торгово-экономической, культурно-образовательной и спортивной сфере.

Посол Пакистана отметил активное взаимодействие двух стран, основой которых является общность истории, культуры и традиций двух народов.

В завершение встречи Мурад Ашраф Джанджуа выразил свою признательность туркменской стороне за постоянное внимание и помощь в работе посольства. Туркменская сторона поблагодарила посла Пакистана за его вклад в дело развития туркмено-пакистанского сотрудничества.