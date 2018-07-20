Таджикский банк отрицает факт создания с китайцами компании по продаже воды из Сарезского озера

CA-NEWS (TJ) - «Между ОАО «Ориёнбанк» и компании Heaven Springs Harvest Group, а именно ее основателем Дато Шри Байма Аосе был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Однако подписанный меморандум относится к деятельности международного благотворительного фонда BAIMA AOSE, основателем которого является Дато Шри Байма Аосе», - говорится в письменном ответе ОАО «Ориёнбанк» на соответствующий запрос «Азия-Плюс».

Таджикский коммерческий банк «Ориёнбанк» категорически опровергает заключение договоренностей о создании предприятий по переработке и продаже водных ресурсов расположенного в Памирских горах Сарезского озера, говорится в статье.

В банке отмечают, что фонд BAIMA AOSE намеревается осуществить в Таджикистане ряд благотворительных проектов.

«В ходе встречи и переговоров о деятельности вышеуказанного Фонда не было заключено договоренностей о создании предприятий по переработке и продаже воды озера Сарез или любых иных водных источниках, а также генерации воды из атмосферных влаг», - говорится в ответе.

В «Ориёнбанке» отмечают, что любые источники воды, в частности озера Сарез, являются собственностью государства и народа Таджикистана и не могут быть использованы в коммерческих целях без особых указаний правительства страны.

Ранее, сообщалось, что гонконгская компания Heaven Springs Harvest Group заключила с «Ориёнбанком» соглашение о стратегическом партнерстве для разработки совместных проектов в сфере генерации атмосферной воды и создании предприятия по реализации водных ресурсов Сарезского озера в странах Центральной Азии.

Отмечалось, что документ в конце мая этого года в Душанбе подписали Дато Шри Байма Аосе и глава «Ориёнбанка» Хасан Ассадуллозода.

В «Ориёнбанке» говорят, что не могут комментировать информацию, опубликованную на официальном сайте компании Heaven Springs Harvest Group, однако полностью отрицают факт создания компании по переработке и реализации воды.

«По всем вопросам, касающимся деятельности Heaven Springs Harvest Group, просим обращаться непосредственно к представителям данной компании», - советуют в «Ориёнбанк»-е.

Между тем, как говорится в сообщении на официальном сайте Heaven Springs Harvest Group Дато Шри Байма Аосе в июле этого года в составе делегации ООН посетил Сарезское озеро.

Гонконгская компания Heaven Springs Harvest Group изобрела многофункциональный генератор атмосферных вод («AWG»), который может извлекать воду из окружающего воздуха и эффективно преобразовывать ее в безопасную питьевую воду. Данная компания работает в 152 странах мира.

ОАО «Ориёнбанк» является одним из крупнейших коммерческих банков Таджикистана. Председателем правления этого банка является Хасан Ассадуллозода, являющийся членом семьи президента Таджикистана Эмомали Рахмона.