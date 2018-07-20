В Казахстане за полгода выявлены более 700 чиновников-коррупционеров

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за полгода в коррупции изобличены более 700 высокопоставленных должностных лиц, из которых 18 руководителей республиканского, 55 - областного, 101 - городского и районного звеньев, сообщил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев 20 июля на коллегии ведомства.

По его словам, среди них вице-министры энергетики, ответственный секретарь Министерства иностранных дел, председатель и заместитель председателя комитетов Министерства сельского хозяйства, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней.

Также разоблачены организованные преступные группы с участием должностных лиц департаментов госдоходов по Южно-Казахстанской области и городу Алматы (взятки на таможенных постах), сотрудников органов внутренних дел Акмолинской (покровительство старателям) и Мангистауской (покровительство браконьерам) областей.

Большинство коррупционных правонарушений совершено служащими местных исполнительных органов, сотрудниками органов внутренних дел и работниками квазигосударственного сектора.

А.Шпекбаев отметил, что агентство защитило права более 300 бизнесменов, что в 3 раза больше показателя прошлого года (108).

В результате принятых мер сумма установленного ущерба возросла до 9,7 млрд тенге ($28,2 млн), что почти на 4 млрд тенге больше прошлого года (5,9 млрд тенге ($17,2 млн), а возмещаемость составила 8,5 млрд тенге ($24,7 млн) (4,9 млрд тенге ($14,3 млн) в 2017 году) или 88%.

В ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 4,6 млрд тенге ($13,4 млн), что в 4 раза больше прошлогоднего показателя (1,2 млрд тенге ($3,5 млн)).