Экс-президента Южной Кореи приговорили к еще 8 годам тюрьмы и штрафу в $3 млн. Ранее она получила 24 года

CA-NEWS (CA) - Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая уже отбывает 24-летний срок в тюрьме, получила в пятницу еще восемь лет заключения по двум другим уголовным делам, сообщило агентство Yonhap.

Экс-президент обвиняется в получении взяток и растрате государственных средств.

Отмечается, что окружной суд Сеула в пятницу приговорил Пак Кын Хе по двум разным делам еще к шести и двум годам заключения. Суд также наложил на нее штраф в размере 3,3 млрд корейский вон (около $2,91 млн).

В апреле центральный суд Сеула уже приговорил бывшего президента к 24 годам тюрьмы. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам — это коррупция, превышение должностных полномочий, раскрытие гостайны и взяточничество.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы или как минимум находилась в курсе происходящего, утверждало следствие. Она была отправлена в отставку после импичмента в 2017 году. В феврале 2018 года суд приговорил ее подругу к 20 годам тюрьмы по обвинениям в вымогательстве, коррупции и злоупотреблении властью. Кроме того, она должна выплатить штраф в $16,6 млн.

Сама Пак Кын Хе на этом заседании суда, как и всех прошлых, не присутствовала - бывший президент бойкотирует их, называя «политически мотивированными и несправедливыми».

Южнокорейская прокуратура в общей сложности требовала для бывшего президента еще 15 лет заключения.