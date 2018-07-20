Работа по поиску новых объектов в Таджикистане продолжается, - «Газпром»

CA-NEWS (TJ) - Заместитель начальника главного управления геологии при правительстве страны Рахмонбек Бахтдавлатов 18 июля заявил, что «Газпром» уходит из Таджикистана. В таджикском представительстве Gazprom International это заявление не комментируют, но говорят, что работы продолжаются, передает «Азия-Плюс».

«Газпром принял решение о сдаче лицензий на площади Сарикамыш и Западные Шохамбары, и продолжается работа по поиску возможных новых объектов», - рассказал глава представительства Gazprom International (дочернее предприятие ПАО «Газпром») в Таджикистане Игорь Шаталов.

Заявление замначальника главгеологии Рахмонбека Бахтдавлатова о том, что «Газпром» «свернул свои работы в Таджикистане» Шаталов комментировать не стал.

Что касается поисковой скважины на участке Сарикамыш, то по словам Шаталова она решила свою задачу – подтверждено наличие углеводородов в глубокозалегающих поднадвиговых отложениях.

«Однако разработка выявленной залежи в нынешних условиях экономически нецелесообразна, поэтому бурение прекращено. Все расчеты, подтверждающие нецелесообразность дальнейшей разведки и разработки представлены соответствующим структурам в Таджикистане», - отметил он.

Шаталов объясняет, что в марте 2018 года в Душанбе состоялось заседание управляющего комитета по надзору за исполнением положений соглашения об общих принципах проведения геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Таджикистана, подписанное между правительствами обеих стран.

Во время этого заседания было принято решение создать рабочую группу, которая до конца 2018 года даст рекомендации «по направлению дальнейших работ «Газпрома» в Таджикистане». Эта же рабочая группа должна выработать рекомендации о том, будет ли «Газпром» расширять свою географию работ в Таджикистане. Прежде всего, речь идет о Согдийской области, о возможности работать на этом направлении в представительстве Gazprom International уже заявляли и не раз.

Срок лицензий «Газпрома» на геологоразведку на участках в Таджикистане истекает в 2018 году. Однако, две последние свои лицензии (сначала их было четыре) на участки Сарикамыш и Западный Шаамбары «Газпром» сдал в феврале 2017 года.

Между тем, летом 2016 года в Главгеологии журналистам заявили, что «Газпром» запросил у правительства Таджикистана разрешение на начало работ по бурению второй скважины на площади Сарикамыш. Позже это заявление опроверг Шаталов.

«Мы не запрашивали вторую скважину у Таджикистана и не собираемся этого делать, так как считаем, что разработка с учетом нынешней налоговой системы экономически неэффективна. Мы теряем больше, чем вкладываем, то есть государство, не вкладывая ни копейки, получает огромные налоги. Конечно, работать в таких условиях мы не будем», - заявил тогда Шаталов и уточнил, что за все годы (на 2016 год – прим.ред.) компания «потратила 6 млрд. рублей (около $95 млн), из них как минимум 1,5 млрд рублей (более $23 млн) потрачено на выплату налогов».