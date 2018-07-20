У экс-главы Самаркандской области в ходе ареста в сейфе был обнаружен $1 млн

CA-NEWS (UZ) - В течение пяти дней после задержания главы Самаркандской области Туроба Джураева в области были задержаны руководители 28 строительных компаний, которые находятся под интенсивным допросом. Руководители десятка строительных компаний покинули страну, передает centralasian.org.

"В области работают три группы, находящиеся под непосредственным контролем председателя Службы госбезопасности Ихтиера Абдуллаева, главы Министерства внутренних дел Пулата Бабаджанова и генерального прокурора Отабека Мурадова. Допрашиваются руководители 28 строительных компаний, которые давали взятку бывшему главе Туробу Джураеву, чтобы получить разрешение на строительство жилых многоэтажных домов. Изменена мера пресечения в отношении заместителя экс-главы области по вопросам капитального строительства Уткира Абдуллаева. Абдуллаев ходит на допрос из дома. Он пока не вернулся на работу", – сообщил самаркандский чиновник.

Как рассказал сотрудник Самаркандского областного управления Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана, в настоящее время допрашиваются десятки бывших чиновников, задержанных за дачу разрешения на строительство жилых многоэтажных домов в исторической части Самарканда, которое проводилось с нарушениями норм ЮНЕСКО.

"Из-за самоволия чиновников были разрушены древние исторические и культурные памятники в Самарканде. Город находился под угрозой потери своей привлекательности для туристов. Находящийся под арестом экс-глава Самаркандской области не учел тот факт, что туристы приезжают в Самарканд не для того, чтобы посмотреть на современные здания, а напротив, чтобы посетить исторические памятники", – сказал сотрудник Минкультуры Узбекистана.

По словам представителя правоохранительных органов Самаркандской области, в ходе проверок было выявлено 3 тысячи 458 компаний-пустышек.

"Эти фейковые компании, у которых не было даже банковских счетов, были открыты в основном для отмывания денег. В основном все они были строительными компаниями. Сейчас руководители более десяти строительных компаний уехали якобы отдыхать в Турцию, Россию, Испанию и Чехию. Всем им отправлены повестки. В материалах уголовного дела имеются показания о том, что именно руководители этих строительных компаний заносили Джураеву доллары в конвертах. Во время задержания чиновника в сейфе в его рабочем кабинете были обнаружены деньги в размере одного миллиона долларов США. Джураев уже признался в том, что брал эти деньги у руководителей строительных компаний в качестве взятки", – сказал сотрудник правоохранительных органов.

Один из родственников экс-главы Самаркандской области Туроба Джураева, находящегося под арестом с 10 июля этого года, рассказал, что последний страдает сахарным диабетом и болезнью дыхательных путей и допрашивается в следственном изоляторе в очень тяжелых условиях. "Ему не дают лекарства, которые он принимал. Его допрашивают две бригады. Туробжон-ака находится в изнеможенном состоянии из-за допросов. Следователь сообщил адвокату, что он уже признал свою вину. Его морально сломали для того, чтобы получить признательные показания", – сказал он.