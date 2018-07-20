РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Панихида в память о Денисе Тене пройдет и в Астане
Предыстория: Прощание с Денисом Тен состоится завтра в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Гражданская панихида в память о погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене пройдет и в Астане.

По данным Министерства культуры и спорта РК, прощание со спортсменом состоится 21 июля в 10:00 в спорткомплексе «Барыс-Арена».

Мероприятие будет проходить параллельно с панихидой, проводимой в Алматы.

Новости по теме:

print
  • Трамп: Путин несет личную ответственность за вмешательство в выборы в США
  • В Узбекистане к перевоспитанию осужденных привлекут других заключенных
  • В Алматы напали на бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Он потерял 3 литра крови
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×