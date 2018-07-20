Панихида в память о Денисе Тене пройдет и в Астане

CA-NEWS (KZ) - Гражданская панихида в память о погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене пройдет и в Астане.

По данным Министерства культуры и спорта РК, прощание со спортсменом состоится 21 июля в 10:00 в спорткомплексе «Барыс-Арена».

Мероприятие будет проходить параллельно с панихидой, проводимой в Алматы.