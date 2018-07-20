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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте милиционер спас иностранца, которому потребовалась экстренная медицинская помощь

CA-NEWS (UZ) - Милиционер помог туристу из Черногории, обнаружив его в предынфарктном состоянии, на скамейке в Ташкенте, сообщила пресс-служба УВД столицы.

В Ташкенте в полночь сотрудник патрульно-постовой службы, сержант Гозиев Фаррух на остановке общественного транспорта напротив ресторана «Фламинго» заметил лежащего на скамейке мужчину. Тот держался за сердце, стонал и пытался на ломаном русском объяснить, что ему плохо.

Сотрудник помог мужчине сесть в машину и тут же связался с Республиканским научным медицинским центром и сообщил о происшествии. Ко времени, когда сержант Гозиев Ф. привез гостя столицы в больницу, медики были готовы к его приему.

Позже врачи сообщили, что у мужчины было предынфарктное состояние. Если бы не своевременная медицинская помощь, все могло закончиться совсем иначе.

Гражданин Черногории 52-летний Дунис Дразин попросил врачей сфотографировать на память его с сержантом, спасшим ему жизнь. «Я и моя семья благодарны Фарруху», – сказал гость республики.

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