В Хатлонской области Таджикистана беглого милиционера объявили в международный розыск

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Хатлонской области сообщила, что оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД района Дусти Махмадулло Идиев объявлен в международный розыск, передает Радио Озоди.



Беглый милиционер, который ранее находился под подпиской о невыезде, обвиняется в превышении должностных полномочий, из-за чего скончался задержанный житель Шахритусского района Толибджон Дустов, сообщил журналистам прокурор Хатлонской области Насрулло Махмудзода 19 июля.

Напомним, около года назад Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по ст. 316 ч.3 УК РТ (превышение должностных полномочий) в отношении сотрудников ОМВД района Дусти по факту смерти Толибджона Дустова. В декабре 2017 года было предъявлено официальное обвинение старшему лейтенанту милиции Махмадулло Идиеву.

Суд над Идиевым начался 31 января 2018 года под председательством судьи Хатлонского облсуда Фахриддина Додоматзода.

По словам прокурора Хатлона, подсудимый Махмадулло Идиев 20 июня не явился в суд под предлогом болезни. «Подсудимый скрылся, сейчас его местонахождение не известно. Где бы он не находился – в Таджикистане, или за его пределами – при задержании будет немедленно арестован. Если его задержат за пределами Таджикистана, Генпрокуратура будет добиваться его экстрадиции в страну», сказал Насрулло Махмудзода комментируя решение об объявлении Идиева в международный розыск.

Толибджон Дустов был задержан 26 июля прошлого года в одном из кафе Шахритусского района по обвинению в контрабанде наркотиков. Мехри Давлатова, мать Толибджона, рассказал журналистам, что его сына задержали сотрудники ОМВД по району Дусти. «Мы его искали в отделах милиции Шахритуса и Кабадияна. Через несколько часов Толибджона обнаружили мертвым в больнице Кабадиянского района».

В больнице матери сообщили, что Толибджон Дустов скончался от сердечного приступа, который с ним случился по дороге в ОМВД. «Но мы думаем, что по дороге его жестоко избили, и когда доставили в больницу, он уже был мертв», говорила Мехри Давлатова.

Несмотря на неоднократные просьбе родных, в Генпрокуратуре РТ отказались возбудить в отношении сотрудников милиции уголовное дело по статье ст. 143 УК РТ – «Пытки».

Беглого милиционера Махмадулло Идиева должны были судить за превышение должностных полномочий. Однако после того, как он скрылся, бывшему оперуполномоченному могут предъявить и новые обвинения, отметил прокурор Хатлонской области.

По словам правозащитников, пытки широко распространены в странах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, однако лишь единичные случаи становятся известны общественности. В этом году двое сотрудников милиции и офицер госбезопасности были осуждены к длительным тюремным срокам за применение пыток, сообщил на днях на встрече с журналистами представитель Генпрокуратуры РТ Шариф Курбонзода. По его словам, последние месяцы выросло количество жалоб граждан на применение пыток сотрудниками правоохранительных органов страны.

За первое полугодие в Генпрокуратуру РТ поступило 37 жалоб на применение пыток. За аналогичный период 2017 года жалоб было всего 9, отметил Шариф Курбонзода.

Тем временем, многие граждане предпочитают не обращаться в надзорные органы, так как считают, что виновные останутся безнаказанными.