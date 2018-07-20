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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В первом полугодии общая сумма доходов фонда соцстрахования Монголии увеличилась на 13%

CA-NEWS (MNG) - В Монголии общая сумма доходов фонда социального страхования в первом полугодии 2018 года составила 1.2 трлн.тугриков ($450 млн), сумма расходов –1.1 трлн тугриков (около $450 млн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 13,1%, а расходы - на 14,4%, передает Montsame.

На рост доходов фонда за этот период на 133.2 млрд тугриков (около $55 млн) против аналогичного периода прошлого года повлияло увеличение доходов пенсионного фонда на 113,7 млрд.тугриков (около $47 млн) или на 15.9% и доходов фонда социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний на 29 млрд.тугриков (около $12 млн).

Увеличение расходов вызвано ростом расходов пенсионного фонда на 90.3 млрд тугриков (около $37 млн) или на 12.9% и расходов фонда медицинского страхования – на 26.6 млрд тугриков (около $11 млн).

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