Сын президента Туркменистана встретился с главой ООН и принял участие в презентации проекта ТАПИ в Нью-Йорке

CA-NEWS (TM) - В штаб-квартире ООН состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана, депутата парламента Сердара Бердымухамедова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках продолжающегося визита делегации в Нью-Йорк. Об этом в пятницу, 20 июля сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Гутерриш отметил тесное и конструктивное сотрудничество Туркменистана c ООН по разным направлениям. Он подчеркнул роль Туркменистана в вопросах безопасности, беженцев, миграции, поддержку Туркменистаном Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Он также отметил активное участие Туркменистана в нынешнем году в работе Политического форума по устойчивому развитию.

Замминистра особо отметил визит Гутерриша в Туркменистан в 2017 году, в рамках которого он принял участие в Диалоге высокого уровня по Глобальной контртеррористической стратегии. Он сказал, что Туркменистан совместно со странами Центральной Азии при поддержке агентств ООН начали разработку третьей фазы реализации Совместного Плана действий по борьбе с терроризмом.

Бердымухамедов сообщил, что делегация Туркменистана 18 июля выступила на общих дебатах Министерского сегмента Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. При этом глава делегации отметил, что реализация Повестки дня 2030 является одним из приоритетных направлений для Туркменистана. В частности, было подчеркнуто, что Туркменистан при поддержке агентств ООН одним из первых государств начал адаптацию ЦУР в свои национальные планы.

В свою очередь Гутерриш отметил успешную деятельность Туркменистана по реализации ЦУР, глобальной контртеррористической стратегии на региональном и национальном уровнях, расширению сотрудничества со странами региона по многим актуальным для мирового сообщества вопросам.

Ранее, в штаб-квартире ПРООН Постоянным Представительством Туркменистана, совместно с Постоянными Представительствами Афганистана, Пакистана и Индии была организована презентация на тему: «Газопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия: новый энергетический Великий Шелковый путь для обеспечения доступа к надежной, устойчивой и современной энергии для всех».

В мероприятии приняли участие делегация Туркменистана во главе с Сердаром Бердымухамедовым, Постоянные Представители Туркменистана, Индии, Афганистана, Заместитель постоянного представителя Пакистана, Постоянный координатор ПРООН в Туркменистане Е.Панова, Председатель правления, Генеральный директор «TAPI Pipeline Çompany Limited» М.Аманов, представители ЕС, ПРООН, делегации государств-членов при ООН.

Представители Афганистана, Пакистана и Индии отметили, что проект имеет особую важность для экономического развитии их стран, трудоустройства населения, развития инфраструктуры и в конечном итоге для многосторонней безопасности Центральной и Южной Азии.

Участники приветствовали эффективные шаги Туркменистана по продвижению ТАПИ в качестве нового энергетического Великого шелкового пути современности для обеспечения доступа к доступной, надежной, устойчивой и современной энергии для всех.