РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане российские военные испытали противоракету, которая пролетает 4 км за секунду

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на полигоне Сары-Шаган российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету противоракетной обороны.

По данным газеты «Красная звезда», одной из основных ее характеристик является высокая скорость – около 4 километров в секунду.

«Как позже рассказали специалисты, это был один из сложнейших пусков. Его уникальность в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать их детище на максимальных режимах. Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта», – пишет издание.

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России специального назначения генерал-майора Андрея Приходько, в ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель.

print
  • Казахстанский фигурист Денис Тен, получивший ножевое ранение, скончался
  • Онкологи Казахстана начали лечить рак с применением искусственного интеллекта
  • В Таджикистане учителя, подозреваемого в доведении до самоубийства школьника, оштрафовали
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×