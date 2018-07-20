В Казахстане российские военные испытали противоракету, которая пролетает 4 км за секунду

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на полигоне Сары-Шаган российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету противоракетной обороны.

По данным газеты «Красная звезда», одной из основных ее характеристик является высокая скорость – около 4 километров в секунду.

«Как позже рассказали специалисты, это был один из сложнейших пусков. Его уникальность в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать их детище на максимальных режимах. Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта», – пишет издание.

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России специального назначения генерал-майора Андрея Приходько, в ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель.