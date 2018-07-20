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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Задержанного по подозрению в убийстве Д.Тена привезли на место происшествия
Предыстория: МВД Казахстана назвало имя второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - Нуралы Киясова, задержанного по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, привезли на место происшествия. Видео опубликовано программой «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Отмечается, что по данным очевидцев, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы проходил следственный эксперимент.

Накануне, 19 июля, на Д.Тена напали двое парней и нанесли ему ножевые ранения, в результате чего спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание. Одного из подозреваемых сотрудники полиции задержали. Второй - Арман Кудайбергенов - находится в розыске.

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