Назарбаев подверг критике качество медобслуживания и образования

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым итоги деятельности правительства за первое полугодие 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава республики подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.

«Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом, благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утвержденные программы не доходят до регионов», - сказал он.

Н.Назарбаев отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны.

«Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодежь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся все более насущными для нашего общества... Аморфно работаем. Аморфно, везде и всюду. Надо все это пересмотреть. Говорили о верховенстве закона, сколько приняли законов, в государственной службе порядок изменили, поборы отменили, а отношение госслужащих к людям простым не меняется. Поэтому нам надо вместе думать», - заявил президент.

Он также остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального государственного аппарата.