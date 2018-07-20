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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кувейт передаст Монголии $3,5 млн в качестве безвозмездной помощи для реконструкции аэропорта

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Кувейте З.Чинтушиг и заместитель генерального директора Кувейтского фонда экономического развития Ганим Сулейман Аль-Ганиман 18 июля подписали соглашение между правительством Монголии и Кувейтским фондом экономического развития о предоставлении безвозмездной помощи в размере $3,5 млн для проекта по реконструкции аэропорта Ундурхаан, расположенного в аймаке Хэнтий, передает Montsame.

В рамках этого проекта проведут работы по созданию диспетчерской башни, повышению удобства залов ожидания, обновлению заборов и освещению аэропорта, также будут установлены новые оборудования для управления воздушным движением, рентген-аппараты и др.

Завершение проектных работ ожидается к 30 июня 2021 года.

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