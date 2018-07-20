Журнал Time представил обложку с совмещенным лицом Путина и Трампа

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Time разместит на своей обложке совмещенную фотографию американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимир Путина. Об этом сообщается на сайте издания. Номер выйдет в печать 30 июля. Также журнал на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором лицо Трампа превращается в лицо Путина и обратно.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

Как отмечается в сообщении, изображение было создано художником Нэнси Бурсон. Она вдохновилась прошедшей встречей президентов в Хельсинки. Художник рассказала, что цель ее работы - показать сходство Путина и Трампа.

Time написало в своей главной статье под названием «Трамп хотел саммита с Путиным. Он получил гораздо больше того, на что рассчитывал», что саммит был шансом для Трампа «выразить мощный упрек давнему противнику Америки», но он его упустил.

«Основатели США дали будущим президентам лишь один серьезный набор инструкций, закрепленных в разделе 1 статьи II Конституции. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, избранный президент должен поклясться «сохранять, защищать и отстаивать» Конституцию и «добросовестно» выполнять свои обязанности. Атака России в 2016 году была разработана, в первую очередь, чтобы подорвать веру в американскую демократию внутри страны и за рубежом. Вряд ли можно найти более прямой призыв к президенту быть верным этой присяге. На помосте в Хельсинки Трамп не справился с этой задачей», - пишет издание.

Напомним, в Хельсинки 16 июля состоялся саммит Трампа и Путина в Хельсинки. Основная часть проходила тет-а-тет и длилась более двух часов. Затем к президентам присоединились советники и главы МИД.