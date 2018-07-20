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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поручил генпрокурору и главе МВД тщательно расследовать дело об убийстве Дениса Тена
Предыстория: Задержанного по подозрению в убийстве Д.Тена привезли на место происшествия

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование.

Как сообщает пресс-служба Акорды, руководству Администрации президента поручено держать ход расследования на постоянном контроле.

Накануне, 19 июля, на Д.Тена напали двое парней и нанесли ему ножевые ранения, в результате чего спортсмен скончался в больнице, не приходя в сознание. Одного из подозреваемых сотрудники полиции задержали. Второй - Арман Кудайбергенов - находится в розыске.

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