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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане сотрудниками АКН в первом полугодии изъято свыше 628 килограмм наркотиков

CA-NEWS (TJ) - Свыше 628 килограмм наркотиков изъято сотрудниками агентства по контролю за наркотиками Таджикистана в первом полугодии текущего года. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 20 июля в Душанбе, журналистам сообщил директор АКН Шерхон Салимзода, передает Авеста.

По словам Салимзода, в частности в указанный период изъято 5,2 килограмм героина, , 309 килограмм опиума, 90,5 килограмм гашиша и 223,7 килограмм наркотиков каннабисной группы.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наркотиков изъято на 257,8 килограмм больше, или на 69,6%. В специальной печи агентства в отчетный период сожжено 1 тыс. 590,4 килограмм наркотиков.

Было отмечено, что в первом полугодии этого года сотрудниками АКН раскрыто 110 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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