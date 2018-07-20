Сын экс-министра энергетики Таджикистана, избивший сотрудника МВД, взят под стражу

CA-NEWS (TJ) - Следственные органы Таджикистана возбудили уголовное дело в отношении Диловар Гулова, сына экс-министра энергетики страны. Избившего сотрудника МВД сына бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия. Диловар Гулов задержан, следствие по делу ведет прокуратура района Исмоили Сомони города Душанбе.

Как передает Радио Озоди, в отношении Диловара Гулова возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 237 УК РТ «Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия». Сыну экс-министра грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Сотрудник РУБОП МВД РТ 33-летний Дилшод Нарзуллозода был избит 8 июля на одной из улиц таджикской столицы после словесной перепалки с сыном бывшего главы Минэнерго РТ. В Национальном медицинском центре (больнице Караболо) сообщили, что у Дилшода Нарзуллозода разбит нос, ему нанесены сильные удары по голове, из-за чего было принято решение о его госпитализации.

Как стало известно, в инциденте, который возник из-за вождения автомашины, участвовали и четверо друзей Диловара Гулова. Двое из них – спортсмены. Все они уже допрошены в рамках следственных мероприятий. Участники конфликта задержаны и находятся в СИЗО ОМВД по району Фирдавси города Душанбе, сообщил источник. Предъявлены ли обвинения друзьям Диловара Гулова - пока не известно.

Напомним, в марте этого года Диловар Гулов был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство. По информации УМВД по городу Душанбе, Диловар Гулов, Дилшод Нуруллозода (зять Гула Шерали) и еще 11 человек были задержаны 10 марта у столичного ресторана «Галакси» после того, как между ними возникла словесная перепалка. Дело до драки не дошло – сотрудники милиции ОМВД по району Исмоили Сомони оперативно прибыли к месту конфликта. Возмутители спокойствия не подчинились сотрудникам милиции, после чего была вызвана оперативная группа, которая задержала всех.

Гул Шерали с 1 декабря 2006 года по 21 ноября 2013 года возглавлял министерство энергетики и промышленности РТ. Ранее он был председателем хукумата Дангаринского района и председателем Госкомимущества РТ.

Один из сыновей экс-министра - Ашраф Гулов женат на Парвине Рахмон, одной из дочерей главы Таджикистана Эмомали Рахмона.