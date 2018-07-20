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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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78-летний пенсионер из Шымкента объедет на велосипеде Ташкент, Бухару и Самарканд

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 78-летний велосипедист из Шымкента (Казахстан) Кенесбек Сейтимбетов выехал в Узбекистан.

Кенесбек Сейтимбетов намерен посетить исторические города соседнего государства — Ташкент, Бухару, Самарканд, с целью популяризации сотрудничества двух стран.

Спортсмен-пенсионер посвятил свой велопробег Году Узбекистана в Казахстане. За одну неделю он планирует объехать три города в Узбекистане, сообщает МИА «Казинформ».

«Ранее я в одиночку совершил путешествия в Мекку и Медину, в Россию и Афганистан. В 75 лет, в честь 25-летия Независимости, я доехал до столицы Афганистана — города Кабул. В прошлом году побывал на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане», — рассказал Сейтимбетов.

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