Туркменистан вошел в список стран не использующих Twitter как инструмент внешней политики

CA-NEWS (TM) - Туркменистан вошел в список стран не использующих Twitter как инструмент внешней политики. Об этом говорится в исследовании «Твипломатия-2018» (Twiplomacy-2018), опубликованном PR-компанией Burson-Marsteller.

По данным исследования, только шести стран мира: Лаос, Мавритания, Никарагуа, Северная Корея, Свазиленд и Туркменистан не имеют официального присутствия в Twitter.

«Даже китайское правительство, которое славится тем, что блокирует западные соцсети постепенно открывается. Например: информационное бюро государственного совета Китая (@ChinaSCIO) имеет аккаунты в Twitter, Facebook и YouTube с сентября 2015 года. Несколько китайских дипломатических миссий также активно взаимодействуют с подписчиками в Twitter», - отмечается в сообщении.

В соцсетях официальных аккаунтов властей Туркменистана не существует.

Исследовательская группа нашла в Twitter 951 учетную запись, принадлежащую главам государств, правительств и министров иностранных дел из 187 странах мира, что составляет 97% от всех государств-членов ООН. Общая аудитория аккаунтов составляет 485 миллионов фоловеров.

Facebook стал только второй по популярности социальной сетью среди правительственных лидеров, но именно там - самые большие аудитории. Главы правительств и министров иностранных дел 179 стран присутствуют на платформе соцсети, что составляет 93% от всех государств-членов ООН.

Instagram - третья по популярности социальная сеть для правительств, и 81% из всех государств-членов ООН создали в этой системе учетную запись, многие из которых ежедневно делятся фотографиями и историями в этой сети.

Впервые исследование активности официальных лиц в соцсетях в 2012 году провело агентство AFP.