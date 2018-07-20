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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На трассе Душанбе-Худжанд опрокинулся и сгорел грузовой автомобиль

CA-NEWS (TJ) - На 66 километре автодороги Душанбе-Чанак, грузовой автомобиль по перевозке арматуры опрокинулся в обрыв, сообщает пресс-служба компании Innovative Road Solutions IRS, которая обслуживает автодорогу Душанбе-Худжанд-Чанак.

Согласно полученной информации, авария случилась из-за того что водитель уснул на дороге. В результате ДТП, один человек погиб, второй –госпитализирован. После падения в обрыв, фура полностью сгорела. Сразу после случившегося, сотрудники филиала компании прибыли на место происшествия для принятия необходимых мер.

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