Посол Монголии вручил президенту Румынии верительные грамоты

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Румынии по совместительству Д.Батсайхан 18 июля вручил верительные грамоты президенту Румынии Клаусу Йоханнесу, сообщает Montsame.



На встрече с главой Румынии посол передал ему приветствие президента Монголии Халмагийна Баттулги и выразил заинтересованность в интенсификации двусторонних отношений и сотрудничества в торгово-экономических, сельскохозяйственных сферах, и в области образования и туризма.

Президент Клаус Йоханнис, в свою очередь, выразил удовлетворение нынешним уровнем развития двусторонних отношений и сотрудничества и пожелал успехов в его дальнейшей дипломатической миссии.