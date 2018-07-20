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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Монголии вручил президенту Румынии верительные грамоты

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Румынии по совместительству Д.Батсайхан 18 июля вручил верительные грамоты президенту Румынии Клаусу Йоханнесу, сообщает Montsame.

На встрече с главой Румынии посол передал ему приветствие президента Монголии Халмагийна Баттулги и выразил заинтересованность в интенсификации двусторонних отношений и сотрудничества в торгово-экономических, сельскохозяйственных сферах, и в области образования и туризма.

Президент Клаус Йоханнис, в свою очередь, выразил удовлетворение нынешним уровнем развития двусторонних отношений и сотрудничества и пожелал успехов в его дальнейшей дипломатической миссии.

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