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  20 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии открылся кофешоп, где работают люди с ограниченными возможностями зрения

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 20 июля в здании министерства труда и социальной защиты Монголии открылся кофешоп «Cafe more», где работают люди с ограниченными возможностями зрения.

Как отмечает Montsame, монгольская ассоциация незрячих и слабовидящих совместно с обществом социальной защиты людей с ограниченными возможностями зрения «Шиолам» (Корея) и корейским агентством по международному сотрудничеству «КОICA» открыли такой кофешоп для предоставления новых рабочих мест.

В настоящее время слабовидящие люди в Монголии работают в основном массажистами. По словам члена совета директоров монгольской ассоциации незрячих и слабовидящих Б.Ганзорига первый опыт в мире по подготовке незрячих бариста принадлежит Корее. В связи с этим, монгольская сторона выразила желание внедрить корейский опыт.

Подготовку бариста в Монголии начали с апреля этого года, и сегодня в новом кофешопе работают четыре бариста и один организатор.

Напомним, на сегодняшний день в Монголии живут 16 тыс. человек с ограниченными возможностями зрения, и из них около 8 тыс. - люди трудового возраста.

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